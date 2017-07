Vogue Italia rimuove foto con donna picchiata da poliziotti, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del Pd riferisce che Vogue Italia ha tolto la foto che pubblicizzava il suo festival.

"L'istituto di autodiscplina pubblicitaria ha accolto la nostra segnalazione ed ha intimato a Vogue Italia di rimuovere la foto lesiva della dignità delle donne usata per pubblicizzare il Photo Vogue Festival" informa in una nota Francesca Puglisi, presidente della commissione parlamentare contro il femminicidio, spiegando che per lo Iap "il messaggio pubblicitario in questione ha violato l'articolo 9 sulla violenza e volgarità e l'articolo 10 sulle convinzioni morali, civili e religiose".

"Nello scatto - ricorda infatti la parlamentare - si vedeva una donna a terra malmenata da due agenti di polizia". "L'immagine era orrenda e pericolosa. - sottolinea l'esponente dem - Anche durante un'audizione il generale Tullio Del Sette aveva richiamato stampa e tv ad usare maggiore attenzione alle foto e alle notizie, che possono indurre ad emulare gesti violenti. Siamo soddisfatti che l'editore abbia rimosso la foto".