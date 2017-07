Violenza e odio su Facebook perché facile aprire profilo finto, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD sull'hate speach sui social media.

"Furto d'identità, hate speach, minacce. La rete e i social network spesso sono uno dei mezzi prediletti per atti persecutori contro le donne, stalkers e fomentatori di odio. - diffonde in un comunicato Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico - Su questi temi Facebook può fare più. Fino a quando sarà possibile aprire facilmente un profilo finto, i leoni da tastiera ed i violenti potranno agire liberamente."

"Ho apprezzato gli sforzi di continua innovazione come i nuovi strumenti per la prevenzione del suicidio e contro il Revenge Porn ma c'è la necessità di bloccare tempestivamente profili e contenuti che si configurano per il reato di furto di identità, minacce, molestie e la rimozione dei contenuti diffamatori. Da questo punto di vista le risposte di Facebook sono ancora molto parziali" prosegue la capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama.

"E' positiva la volontà enunciata da Facebook di collaborare con centri anti violenza, associazioni e istituzioni, per combattere insieme la violenza contro le donne che viaggia in rete, così come succede contro la pedopornografia e il cyberbullismo" riflette infine.