Vignetta sul Fatto offende donne vittime di violenza, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD contro la vignetta di Natangelo su Il fatto Quotidiano.

"La vignetta pubblicata (il 17 ottobre, ndr) dal Fatto Quotidiano e firmata da Natangelo è semplicemente oscena ed offende le donne vittime di violenza" sostiene in una nota Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico e presidente della commissione contro il femminicio, commentando la risposta che il fumettista dà a chi la invitata a salire a casa per vedere la trasmissione di Fabio Fazio. Nella vignetta la ragazza infatti dice: "Violenza per violenza, almeno stuprami".