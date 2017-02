Veneto, proposta su asili incostituzionale: governo intervenga, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi, del Pd commenta la proposta della Regione Veneto sull'accesso al nido.

"Discriminare i bambini e le bambine nell'accesso al nido in base agli anni di residenza delle famiglie nella Regione Veneto è palesemente incostituzionale perché viola il principio di uguaglianza tra cittadini" dichiara in un comunicato Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico.



L'esponente dem spiega dunque: "Nel momento in cui il governo italiano investe 670 milioni di euro nel triennio per istituire il sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni, riconoscendo l'asilo nido come strumento privilegiato per rimuovere le disuguaglianze tra cittadini, la Regione Veneto, invece di investire nell'estensione della rete dei propri servizi educativi per l'infanzia, ne fa una bandiera ideologica che andrà a penalizzare donne, giovani coppie e il sistema economico-territoriale tutto."



"Chi mai potrà considerare desiderabile vivere e lavorare in una Regione che non garantisce servizi educativi per la prima infanzia per i propri figli? Luca Zaia ci ripensi e, soprattutto, intervenga il governo per bloccare una normativa insensata" afferma infine.