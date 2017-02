Su congresso PD reazione di Bersani è sproporzionata, dice Puglisi

Francesca Puglisi del PD commenta le dichiarazioni di Pier Luigi Bersani.

"L'appuntamento più democratico che ha un partito è il suo congresso. La reazione spropositata di Pier Luigi Bersani sorprende e preoccupa" diffonde in una nota la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi, commentando il fatto che l'ex segretario dem ha sottolineato che nel PD la scissione nei fatti è già avvenuta.



La parlamentare riferisce in conclusione: "Evocare la scissione significa non avere fiducia nella comunita dem, nè volerla ascoltare. La relazione che ha fatto ieri il segretario Matteo Renzi è di grande apertura e piena disponibilità ad accettare la sfida, anche di Bersani. E' da un confronto vero sull'Italia e sull'Europa che possiamo rilanciare l'azione politica del PD senza nulla togliere all'appoggio leale al governo di Paolo Gentiloni."