Sicilia: PD ha percentuale del 2012 senza voti di Bersani, dice Puglisi

Francesca Puglisi del PD sui risultati delle regionali in Sicilia.

"Senza i voti di Bersani, il PD nel voto di lista sta raggiungendo la stessa percentuale del 2012, decimale in più, decimale in meno" espone in una nota la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi.

"Questo conferma quanto sia stato masochista dividere la sinistra, in una regione storicamente molto sintonizzata con la destra" riporta in conclusione l'esponente dem.