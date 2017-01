Scuola: i 50mila docenti assunti non sono tappabuchi, dice Puglisi (PD)

"I 50.000 insegnanti in più rispetto agli anni precedenti assunti nel 2015 grazie all'investimento del governo Renzi nella Buona Scuola - spiega in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi -, non sono 'tappabuchi' per le supplenze, ma insegnanti che devono essere pienamente coinvolti nell'attività didattica per potenziare l'offerta formativa secondo le indicazioni della legge 107, per l'apertura delle scuole il pomeriggio, per le attività di recupero scolastico, per le attività di orientamento per le attività di alternanza scuola lavoro."



"Ovvero, tutto il personale scolastico costituisce l'organico dell'autonomia" prosegue l'esponente dem. Evidenzia: "Non solo, è compito dei dirigenti scolastici valorizzare il personale scolastico nella dimensione individuale e collegiale e anche su questo saranno valutati."



"Abbiamo segnalato più volte al Ministero l'esigenza di inviare circolari inequivoche alle scuole e di dare avvio ad attività di formazione sulle innovazioni della legge 107" chiarisce in ultimo.