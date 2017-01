Referendum Jobs Act: Consulta conferma bontà riforma Renzi, dice Puglisi (PD)

"La decisione della Consulta è una buona notizia per il Paese" afferma in una nota la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi, commentando il fatto che i giudici hanno bocciato il referendum sull'articolo 18.



"Conferma la bontà della riforma Renzi del mercato del lavoro, che ha permesso la trasformazione di migliaia di contratti precari in contratti a tempo indeterminato" prosegue l'esponente dem.



Spiega quindi: "Sui voucher, come già annunciato dal Partito Democratico, potrà intervenire il Parlamento per quelle correzioni necessarie ad evitare abusi indebiti di questo strumento."



"Il PD ha a cuore il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini e l'impegno che ci siamo assunti come nuova generazione di dirigenti politici è quello di combattere la precarietà e il lavoro nero" continua.



"Non a chiacchiere ma con riforme concrete che continueremo a portare avanti con impegno" rende noto in ultimo.