Omicidi diminuiscono ma non femminicidi, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD commenta i dati sui femminicidi in Italia.

"Gli omicidi complessivamente diminuiscono, i delitti di femminicidio no. Sono stati 154 l'anno scorso, sono già 73 nei primi mesi del 2017. Sono i dati che ci ha fornito il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri" illustra in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi.

L'esponente dem osserva infine: "L'impegno dei Carabinieri è encomiabile nella capillare organizzazione dei Comandi provinciali (con 200 marescialli specializzati ed altri 50 operativi da settembre) nella formazione del personale nell'accogliere le vittime di violenza e nelle attività di formazione rivolta a ragazzi e ragazze nelle scuole. Secondo il generale si può fare ancora molto di più. Ad esempio la stampa e la TV possono stare più attenti a selezionare foto e notizie che presentano uomini colpevoli di delitti bestiali in immagini precedenti da coppia felice. L'emulazione è purtroppo una molla che in molti casi risulta decisiva. Secondo il generale è troppo presto per avere dati significativi sulle leggi adottate ma una misura che risulta particolarmente efficace è quella sull'allontanamento d'urgenza dal domicilio familiare a carico dell'uomo violento."