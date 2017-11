Marzabotto: calciatore mostra aquila fascista. PD: serve legge Fiano

Francesca Puglisi del PD commenta il caso del gesto provocatorio di un calciatore.

"Le autorità sportive deferiscano il calciatore che ha mostrato maglietta con aquila fascista proprio nello stadio di un Comune medaglia d'oro della Resistenza" illustra in un comunicato Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico.

La capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama fa sapere inoltre: "Un insulto alla memoria di Marzabotto non è tollerabile."

Puntualizza in ultimo: "La politica riconosca l'emergenza che è in atto: serve l'approvazione della legge Fiano."