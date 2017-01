Manifesti contro Valeria Fedeli solo per una "leggerezza" sul curriculum, dice Puglisi (PD)

"La macchina del fango contro la ministra Fedeli sembra non arrestarsi - scrive in una nota Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico -, questa volta con manifesti anonimi e abusivi appesi per le strade della capitale."



La capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama rende noto quindi: "Valeria Fedeli ha maturato una esperienza politico-istituzionale di tutto rispetto. Ha mostrato serietà e capacità."



Chiarisce inoltre: "Riguardo alla vicenda della laurea ha ammesso la leggerezza nell'aver lasciato che comparisse l'espressione 'diploma di laurea' sul suo sito." Aggiunge quindi: "Il premier Paolo Gentiloni le ha confermato la piena fiducia per il suo incarico al governo."



Precisa in conclusione: "Si lasci il ministro lavorare e si giudichi serenamente il suo lavoro al MIUR, sul campo dunque, senza cercare la polemica ad ogni costo e perfino usando strumenti mediocri e vigliacchi."