MDP rivela di essere solo contro Renzi non contro destra e M5S, dice Puglisi

Francesca Puglisi del PD contro il Movimento Democratico e Progressista.

"MDP ha chiarito chi sia il suo principale avversario politico. E' Matteo Renzi - diffonde in una nota la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi -, non certo la destra xenofoba."



"Seguendo il ragionamento di Pier Luigi Bersani il M5S sarebbe persino una forza di centro. L'ex segretario si è forse dimenticato le porte in faccia del 2013? Inoltre Massimo D'Alema dice che MDP nasce per unire il centrosinistra - prosegue inoltre la capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama -, e con i precedenti che ha sembra una simpatica barzelletta."



"Bersani e D'Alema possono stare tranquilli - sottolinea infine -, il PD è alternativo alla destra e al partito padronale di Beppe Grillo."