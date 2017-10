Legge elettorale non per tornaconto PD ma per il Paese, dice Puglisi

Francesca Puglisi del PD difende il Rosatellum bis.

"Questa legge elettorale è fatta guardando agli interessi del Paese e non del PD" spiega in un comunicato la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi.



L'esponente dem riporta in ultimo: "C'è chi ha sempre anteposto il proprio tornaconto a quello dell'Italia come il M5S, noi abbiamo sempre lavorato e sempre lavoreremo ponendo in cima a tutto il bene generale come con l'attuale legge elettorale, che riporta i cittadini a poter scegliere chi li rappresenta."

