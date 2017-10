Femminicidio: ok in Commissione a ddl su orfani, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD sul ddl sugli orfani da femminicidio.

"L'approvazione senza modifiche in Commissione Giustizia del testo di legge sugli orfani di crimini domestici è un'ottima notizia. In poche settimane sarà finalmente legge. - assicura la senatrice del Partito democratico Francesca Puglisi, presidente della Commissione sul femminicidio a Palazzo Madama - Non lasciamo soli bambini e bambine, ragazze e ragazzi già duramente provati dalla vita".