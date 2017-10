Femminicidio: 70% delle donne aveva già denunciato. Puglisi: qualcosa non funziona

Francesca Puglisi del PD commenta i dati sul femminicidio.

"Il 70% delle donne che hanno subito violenza, avevano denunciato in precedenza il loro aggressore. Questo dato agghiacciante rende l'idea che c'è qualcosa che non funziona nel sistema della prevenzione alla violenza contro le donne" denuncia in una nota la senatrice PD Francesca Puglisi, presidente della Commissione contro il femminicidio.

"Le associazioni audite hanno inoltre ribadito la necessità di risposte tempestive a tutela delle vittime di violenza e dei loro figli sia in sede civile che penale e di garantire alla vittima tutti gli strumenti e ogni informazione utile su tutele e procedimenti giudiziari. - chiarisce - Le donne denunciano poco infatti perché non si sentono adeguatamente protette dalle istituzioni. Infine è unanime la contestazione in merito alla prassi di concedere l'affido condiviso dei figli anche in caso di violenza domestica".