Elezioni: D'alema vuole sinistra modello riserva indiana, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD contro Massimo D'Alema.

"Massimo D'Alema ha svelato il segreto di Pulcinella. Lui vuole andare verso una sinistra modello riserva indiana ed ha unico obiettivo di far perdere il PD e Matteo Renzi" afferma in una nota Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico.



L'esponente dem riferisce infine: "Chi non è d'accordo con D'Alema, anche in MDP, e con il suo piano ancora una volta dissennato, ha l'occasione di contribuire ad una alleanza di centrosinistra che abbia ambizione di governare anche nella prossima legislatura. D'Alema guarda al passato, il PD lavora per il futuro. La percentuale raccolta da Fava in Sicilia faccia riflettere."