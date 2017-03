Da SPD due ammonimenti per il PD per sostegno a Renzi, dice Puglisi

Francesca Puglisi del PD commenta l'elezione di Martin Schulz al congresso Spd.

"Dal congresso della Spd - afferma in un comunicato Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico -, arrivano due ammonimenti validi anche per il PD."



"Il leader deve essere sostenuto da tutti, e la guida del partito rafforza la sua candidatura a cancelliere" prosegue la capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama.



Sottolinea in conclusione: "L'esatto contrario di quanto è avvenuto in Italia con Matteo Renzi."