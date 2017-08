Cameriere licenziato perché nero: Romagna saprà riscattarsi, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del Pd commenta la vicenda di un giovane cameriere non più assunto quando l'albergatore ha scoperto che era di colore.

"La Romagna saprà riscattarsi dalla brutta pubblicità fatta dall'albergatore di Cervia, che ha rifiutato un lavoratore per il colore della sua pelle" assicura in un comunicato Francesca Puglisi, senatrice del Partito Democratico.

"E' una terra che si distingue per il calore dell'accoglienza - precisa infatti la capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama -, rivolta non solo ai turisti, ma anche dalle tante energie spese dalle associazioni di volontariato. Bene ha fatto la Filcams Cgil di Ravenna a denunciare l'accaduto, sono certa che anche l'associazione degli albergatori vorrà prenderne le distanza."