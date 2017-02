Buona Scuola: nuovo piano formazione non è un dietrofront, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD sul nuovo piano di formazione della Buona Scuola.

"Il nuovo piano di formazione iniziale e reclutamento di insegnanti previsto nello schema di decreto legislativo di attuazione della delega al governo contenuto nella legge 107, e la norma transitoria in esso contenuta, non è un dietrofront della Buona Scuola, ma il completamento della stessa", dichiara in una nota la senatrice del PD Francesca Puglisi.



"Se il governo Renzi - precisa - non avesse investito 3 miliardi all'anno e altri 400 milioni nell'ultima legge di bilancio per la stabilizzazione dell'organico di fatto, svuotando gran parte delle graduatorie di prima fascia, oggi non potremmo iniziare a pensare soluzioni per la stabilizzazione dei precari di seconda e terza fascia di istituto con 36 mesi di servizio".



"Quando il governo Renzi si è insediato - ricorda quindi l'esponente dem - erano migliaia gli insegnanti precari delle GAE e ciò che abbiamo trovato era un groviglio di diritti contrapposti creati dalle riforme dei governi che si sono succeduti negli anni e dai tagli drammatici della destra (85.000 posti in meno)".



"La mozione che abbiamo votato a larga maggioranza questa mattina al Senato indica la strada per arrivare a garantire la necessaria continuità didattica agli studenti, togliendo dalla precarietà gli insegnanti riconoscendone il merito", assicura quindi la parlamentare.