Berlinguer cambia opinionista #Cartabianca con Luigi Di Maio?, chiede Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD contro l'intervista di Luigi Di Maio a #Cartabianca.

"Luigi Di Maio è diventato l'opinionista fisso di #Cartabianca? L'esponente M5S, calendario alla mano, è stato ospite, ovviamente sempre in beata solitudine, nella trasmissione lo scorso 20 marzo, e di nuovo, annunciato stasera" spiega in una nota la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi.



La capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama diffonde infine: "Ormai è una costante per la Berlinguer."