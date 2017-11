Aggressione Roberto Spada a troupe di Nemo: fatto gravissimo, dice Puglisi (PD)

Francesca Puglisi del PD sull'aggressione di Roberto Spada.

"La aggressione di Roberto Spada alla troupe di Nemo è un fatto gravissimo" dichiara in una nota la senatrice del Partito Democratico Francesca Puglisi.

"Mi auguro che vengano assunti provvedimenti immediati nei confronti del responsabile del pestaggio" prosegue la capogruppo PD in Commissione Cultura a Palazzo Madama.



"La mia solidarietà alla trasmissione Rai" continua.

Spiega in conclusione: "L'intreccio tra interessi mafiosi e connessioni politiche fasciste è sempre più preoccupante."