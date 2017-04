Fossano: crolla ponte tangenziale. Schiacciata auto dei carabinieri, illesi

A Fossano, provincia di Cuneo, è crollato il ponte della tangenziale. Rimasta schiacciata dal cavalcavia un'auto dei Carabinieri, con i militari illesi.

Ennesimo crollo di un cavalcavia. A Fossano, provincia di Cuneo, è infatti crollato il ponte della tangenziale che raccorda via Marene. Il cavalcavia si è come spezzato in due, schiacciando l'auto dei Carabinieri in sosta durante un posto di blocco. Miracolosamente illesi i militari, che avrebbero avvertito lo scricchiolio della struttura e deciso quindi di allontanarsi dalla vettura.



Per fortuna, al momento del crollo non c'erano auto in transito sopra e sotto il ponte. Il personale del Comune sta cercando di comprendere le cause del collasso della struttura.