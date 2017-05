Manovra correttiva 2017 è incostituzionale: viola art. 77, dice Giorgetti (Fi)

Alberto Giorgetti di Forza Italia avverte che la manovra correttiva 2017 potrebbe essere incostituzionale.

"Riteniamo che la manovrina varata dal governo sia incostituzionale" afferma in una nota Alberto Giorgetti, deputato di Forza Italia.



"Gli articoli di questo decreto cozzano con l'articolo 77 della Costituzione perché hanno caratteristiche di eterogeneità che non prevederebbero il ricorso alla decretazione d'urgenza" prosegue l'esponente forzista.



Osserva in ultimo: "Ci sono, infatti, interventi che spaziano dalla finanza locale, alla materia tributaria, all'agricoltura, ai trasporti, alle attività produttive, ovvero tutti elementi che avrebbero bisogno un'organicità e quindi di un'impostazione diversa."