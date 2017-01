Legge elettorale: serve proporzionale vero, dicono parlamentari veneti Fi

"La Consulta il 24 gennaio si esprimerà sull'Italicum e, subito dopo, le Camere dovranno scrivere la nuova legge elettorale, affrontando il tema della rappresentanza degli italiani in Parlamento. Noi siamo per un sistema proporzionale vero, che non si presti a soluzioni di finta rappresentanza e che permetta ai cittadini di scegliere in modo semplice ed inequivocabile il partito da cui essere rappresentati" ribadiscono in una nota i parlamentari veneti di Forza Italia, Giovanni Piccoli, Bartolomeo Amidei, Stefano Bertacco, Lorena Milanato e Dino Secco.



"Sosterremo e voteremo perciò solo un sistema che permetta agli italiani che si riconoscono nei valori liberali, cattolici e riformatori di Forza Italia di vedere riconosciuta la propria espressione di voto. - chiariscono - Siamo convinti che potremo ottenere con il nostro simbolo, con la guida del presidente Silvio Berlusconi, il voto della maggioranza degli italiani che non hanno bisogno di urla, strepitii e scontri, ma di vedere risolti i propri problemi quotidiani".