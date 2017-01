Legge elettorale: COnsulta ha aperto a proporzionale puro, dice Forza Italia

"La sentenza della Corte Costituzionale offre l'opportunità al Parlamento di far nascere una legge elettorale che dia la possibilità agli italiani di scegliere da che partito essere rappresentati. Solo con una legge proporzionale pura la volontà di voto degli Italiani può essere espressa in modo inequivocabile. Per essere più chiari: se daremo agli elettori la possibilità di votare il nostro partito, facendogli trovare sulla scheda il simbolo di Forza Italia con il nome Berlusconi, siamo certi che ci daranno la loro fiducia" dichiarano in una nota i parlamentari veneti azzurri Lorena Milanato, Dino Secco, Giovanni Piccoli e Bartolomeo Amidei.



"Inoltre, - concludono - siamo convinti che torneranno a votarci tanti Italiani che, delusi dalla politica urlata, dallo scontro fine a se stesso e dal non fare, si erano rifugiati nel non voto".