ILVA: governo apra tavolo di confronto anche con l'indotto, dice Labriola (Fi)

Vincenza Labriola di Forza Italia sulla vertenza ILVA.

"Il goveerno si dimostra irresponsabile nei confronti dei cittadini che hanno e continueranno a pagare in termini di salute. Si apra un tavolo di confronto anche con l'indotto per cercare di riuscire a gestire la partita con serietà. La questione ILVA sta sfuggendo di mano ad un governo irresponsabile e arrogante", denuncia in una nota la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.



"Nel libro dei sogni di Renzi, Boschi, Calenda, Galletti, Bellanova la vendita dell'ILVA è un successo, ma la realtà è che lascia un peso enorme in termini di occupazione, bonifiche e rilancio aziendale - sottolinea - Quattromila esuberi, azzeramento delle attuali condizioni contrattuali e di inquadramento, è indubbiamente un ottimo affare per chi compra ma non per le famiglie, sempre più preoccupate per il loro futuro".

"L'indotto soffre da molto tempo problemi di liquidità e senza liquidità non si può investire né aiutare a trovare soluzioni per i futuri disoccupati - ricorda quiondi l'esponente azzurra - Da cittadina di Taranto ho vissuto sulla mia pelle, prima di diventare deputata, il ricatto occupazionale, condizione che rende invivibile e incerto il futuro".