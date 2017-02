Dl terremoto: servono risposte chiare dopo smantellamento Province, dice Di Stefano (Fi)

"Il decreto legge che il governo si appresta a fare deve contenere risposte chiare e nette sulla gestione dell'emergenza in Centro Italia. Perché se è vero che la nevicata è stata eccezionale, altrettanto vero è che le Province, che sono state smantellate dal governo con una riforma che porta il nome del ministro Graziano Delrio, tenevano i mezzi fermi per mancanza di operai" denuncia in una nota Fabrizio Di Stefano, deputato di Forza Italia.



"I mezzi erano fermi perché non esiste più l'organizzazione che può fornire le risposte necessarie e soprattutto con velocità. - sottolinea - La riforma delle Province ha smantellato un'organizzazione senza garantire un dopo. E' stata un'azione arrogante e oggi quella stessa arroganza la rivediamo nelle guerre intestine del PD, nell'accapigliamento interno al partito di governo concentrato solo su quando tornare al voto e non sul dare una risposta vera, seria e concreta alle popolazioni colpite".



"Mi fa rabbia non avere la possibilità di dare risposte ai miei conterranei che con dignità, sofferenza e senso del dolore mi hanno tante volte interrogato e a cui tante volte non ho saputo dare risposte", conclude quindi.