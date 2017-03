Decreto sicurezza: ok ad arresto in flagranza differita, annuncia Forza Italia

Forza Italia fa introdurre al decreto sicurezza lo strumento dell'arresto in flagranza differita.

"Siamo riusciti ad ottenere, attraverso un emendamento di Forza Italia, una modifica importante all'articolo 10 del decreto sicurezza. Una modifica che vuole introdurre lo strumento dell'arresto in flagranza differita per chi compie atti violenti alla presenza di più persone, anche in caso di cortei e manifestazioni pubbliche", informano in una nota i parlamentari azzurri Mara Carfagna e Francesco Paolo Sisto.



"Una modifica che reputiamo necessaria per arginare, ma soprattutto per tentare di prevenire e scoraggiare episodi come quelli che, ad esempio, si sono verificati a Napoli sabato 11 marzo. - chiariscono - Resta però una grande insoddisfazione ed un profondo rammarico per un provvedimento che nelle sue linee generali sarebbe stato più incisivo se avesse badato di più alla sostanza e un po' di meno alla forma".