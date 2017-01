Camera approva proposte Forza Italia su gestione dei flussi migratori

Approvate alla Camera a larga maggioranza, con la sola astensione del MoVimento 5 Stelle, le proposte di Forza Italia in merito alle iniziative da mettere in atto in materia di gestione dei flussi migratori, contenute nella mozione presentata dal gruppo azzurro.



In una nota, Forza Italia elenca i punti delle proposte approvate dall'Aula, con parere favorevole del governo, che impegnano l'esecutivo:

- a promuovere e rilanciare accordi bilaterali con i Paesi di origine per i rimpatri dei migranti irregolari, stroncare le attività degli scafisti, e facilitare le procedure di espulsione dei clandestini;

- ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere un'azione incisiva a livello europeo per fronteggiare il fenomeno migratorio;

- a promuovere in sede europea opportuni interventi volti a garantire un sistema che regoli la concessione del diritto di asilo secondo standard e procedure comuni in tutti i Paesi, rivedendo altresì le clausole del regolamento di 'Dublino III';

- ad intervenire nelle opportune sedi per porre in essere nel più breve tempo possibile l'inizio della fase 3 della missione Eunavfor Med;

- a valersi della Presidenza italiana del G7 per il 2017, al fine di porre al centro dell'agenda la questione delle migrazioni di massa;

- ad intraprendere ogni iniziativa volta a far sì che i comuni abbiano risorse e mezzi sufficienti per far fronte alle questioni legate all'accoglienza dei migranti;

- ad assumere le iniziative di competenza in merito all'esigenza di individuare presso i tribunali ordinari delle sezioni specializzate che si dedichino in maniera esclusiva alle materie relative ai fenomeni migratori e, in particolare, ai ricorsi dei migranti avverso i provvedimenti di diniego sullo status di rifugiato e/o di espulsione;

- ad adottare ogni iniziativa volta a ridurre i tempi di esame delle richieste di protezione internazionale, prevedendo in particolare un aumento del numero dei punti di verifica delle domande;

- a valutare, sulla base dell'esperienza compiuta, ogni possibilità di miglioramento dell'attuale assetto normativo, per contrastare l'immigrazione clandestina;

- a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative per rafforzare le misure a tutela dei cittadini e degli stessi migranti, potenziando tutte le risorse, messe a disposizione dalle forze dell'ordine.