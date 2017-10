Legge bilancio: fondi per stabilizzare solo 300 precari, dice Flc Cgil

La Flc Cgil sulla legge di stabilità 2018.

"Il testo della legge di bilancio licenziato lunedì 16 ottobre dal Consiglio dei ministri - viene diffuso in un comunicato della Flc Cgil -, approderà nei prossimi giorni in Parlamento. Dalle prime indiscrezioni si profilerebbe un quadro preoccupante per la ricerca pubblica."



"A fronte delle migliaia di precari sarebbero state stanziate risorse per coprire solo 300 posti negli Enti di ricerca. Dati, se confermati, la cui insufficienza non avrebbe bisogno di ulteriori commenti per essere compresa. Ci si ostina a non credere negli investimenti in ricerca come volano della crescita per il Paese" prosegue la Federazione lavoratori della conoscenza.



"L'Italia ha non solo la spesa in ricerca tra le più basse d'Europa - puntualizza quindi l'organizzazione sindacale -, ma costituisce praticamente uno dei pochi casi in Europa di contrazione in valore assoluto nell'ultimo decennio."



Il sindacato rivela dunque: "Gli altri casi sono la Grecia e il Portogallo. In tutti gli altri paesi dell'area euro a 12, nonostante le difficoltà dei bilanci pubblici, la crescita della spesa in ricerca non si è mai interrotta. Crediamo sia prioritario ripartire da questa Legge di Bilancio per rilanciare la ricerca predisponendo finanziamenti adeguati per invertire il trend. Riteniamo che la stabilizzazione dei precari degli Enti pubblici di Ricerca (EPR) sia l'obiettivo praticabile nel quadro dei 20 miliardi complessivamente stanziati. L'urgenza di tale investimento rende inaccettabile i numeri proposti dal Governo, a maggior ragione alla luce delle dichiarazioni ricorrenti sull'importanza della ricerca."



Si segnala: "Allo stesso tempo crediamo sia necessario valorizzare le professionalità del personale EPR, da troppo tempo penalizzate dal blocco del contratto e dalle invasioni normative che hanno mortificato le norme contrattuali esistenti. In questo contesto appare quanto meno preoccupante il silenzio della Consulta dei Presidenti degli EPR."



Si comunica in conclusione: "Per questo motivo Flc Cgil, Fir Cisl e Uil Rua rilanciano la mobilitazione unitaria prevedendo assemblee e volantinaggi negli Enti, in preparazione della manifestazione nazionale del Personale degli Enti di Ricerca che si terrà il prossimo 7 novembre."