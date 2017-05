Ispra: Galletti aumenti fondi per stabilizzazione precari, dice Flc Cgil

La Flc Cgil denuncia la situazione dei precari storici dell'Ispra, a rischio licenziamenti.

"Il personale precario dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) si ritrova in una situazione surreale. Nonostante le possibilità che la riforma del Testo Unico sul pubblico impiego appena licenziata prospetta per il superamento del precariato storico e il raggiungimento della tanto agognata stabilizzazione, tutto sembra complicarsi e la situazione sembra precipitare in un caos senza senso" denuncia attraverso una nota la Flc Cgil.



"Non è accettabile che l'Amministrazione dell'Ispra possa anche solo immaginare di non rinnovare/prorogare i contratti a 93 precari dell'Ente dopo tanti anni di servizio prestato - rende noto infine la Federazione lavoratori della conoscenza -, dal momento che l'anzianità media è di almeno 10 anni. La situazione è particolarmente grave ed urgente in quanto i primi contratti sono già scaduti e la maggior parte scadranno a fine giugno. La Flc Cgil ritiene che non esiste giustificazione alcuna alla scelta di mandare a casa questo personale, stabilmente in servizio da moltissimi anni. Inoltre, si sottolinea che l'amministrazione potrebbe essere costretta a subire numerosi contenziosi giudiziari, che certamente si risolveranno con la condanna al pagamento delle spese e alla stabilizzazione. Per queste ragioni riteniamo più razionale un intervento del ministro Gian Luca Galletti a sostegno del processo di definitiva stabilizzazione dei precari, immettendo maggiori risorse finanziarie nell'Ispra, data la sua particolare importanza strategica per il Paese. Sarà questa la priorità che la Flc Cgil riaffermerà venerdì al tavolo già convocato presso l'Ispra."