Buona Scuola: MIUR ancora non pubblica testo dei decreti legge, dice Flc Cgil

La Flc Cgil sui decreti legge della Buona Scuola.

"Dopo l' approvazione in via definitiva dei decreti attuativi della legge 107/15 e la propaganda a colpi di comunicati stampa e 'schede tecniche' del MIUR, ancora nessuna comunicazione ufficiale dei testi. - si riporta in un comunicato dalla Flc Cgil - Si tratta di un fatto molto grave, considerando che sono passati ben quattro giorni dal Consiglio dei Ministri che le ha approvate."



"Infatti, dopo l'illustrazione alle organizzazioni sindacali delle bozze solo di alcuni testi, senza consegnarle e aver diffuso 'schede tecniche', siamo ora al paradosso delle presunte versioni definitive che circolano online senza paternità. Come organizzazione sindacale siamo abituati a commentare solo testi ufficiali e non 'veline'. Riteniamo a dir poco irrituale che ancora decreti approvati da giorni non siamo conoscibili se non attraverso 'talpe' interne da cui ogni tanto si consegnano a questo o a quel giornale una notizia o l'altra. Esiste un problema di serietà, etica e professionalità ma anche in ultima istanza di responsabilità politica delle istituzioni" prosegue la Federazione lavoratori della conoscenza.



Il sindacato informa in conclusione: "Riteniamo quindi indispensabile che si rendano pubblici i testi da parte del MIUR e che comunque si chiarisca che i testi approvati erano incompleti e quindi ci chiediamo, a questo punto, cosa abbia deliberato il Cdm e con quale legittimità."