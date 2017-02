Vertenza Gam: l'8 febbraio si conoscerà il piano industriale, dice Flai Cgil

Flai Cgil fa il punto sulla vertenza Gam di Bojano (Campobasso).

"L'incontro tenutosi presso il MISE per la vertenza Gam di Bojano (Campobasso), ha sgombrato il campo rispetto alle tante incomprensioni che in questi giorni hanno distolto l'attenzione dalle questioni principali: salvaguardia della filiera avicola molisana e tutela di tutti i lavoratori coinvolti" viene spiegato in una nota della Flai Cgil.



Le sigle sindacali Fai, Flai e Uila accolgono infatti "con favore la dichiarazione del presidente Frattura nel ribadire l'appoggio esclusivo della Regione al gruppo Amadori, unico aggiudicatario dei beni della filiera. - e aggiungono - Il prossimo incontro programmato per il giorno 8 febbraio, sarà l'occasione per conoscere con chiarezza il piano industriale del gruppo Cesenate e le disponibilità della Regione circa gli strumenti di politiche attive, condizioni indispensabili richieste dal sindacato per il proseguimento del confronto."



"La priorità per le organizzazioni sindacali è di dare risposte a tutti i 280 lavoratori - viene chiarito infine -, mettendo in campo soluzioni concrete e di prospettiva. È intenzione delle Parti di procedere in tempi rapidi alla definizione di un'ipotesi di accordo da sottoporre all'assemblea dei lavoratori."