Vertenza GAM, si tenga fede a impegni: 280 lavoratori aspettano, dice Flai Cgil

"Domani (oggi, ndr) si terrà al Ministero dello Sviluppo economico un incontro per la vertenza GAM - viene riportato in una nota della Flai Cgil -, sarà un incontro importante poiché si discuterà del futuro di 280 lavoratori, quindi è necessario escludere passi falsi ed ambiguità. Siamo tutti chiamati a serietà e responsabilità, a partire dalla Regione che dovrà tenere fede agli impegni presi, esplicitando le azioni di politiche attive da mettere in campo per accompagnare i lavoratori e dando certezze sui tempi e le risorse."



"E' da tempo che chiediamo risposte concrete: l'auspicio è che la Regione si presenti al tavolo con gli elementi necessari per rendere possibile un accordo a salvaguardia di 280 lavoratori e delle loro famiglie. All'Agricola Vicentina chiediamo di presentarci il dettaglio del Piano industriale e i tempi di ripresa dell'attività per ricominciare a scrivere il futuro di una importante realtà occupazionale e strategica per il rilancio e lo sviluppo dell'intera Regione" prosegue la Federazione lavoratori agroindustria.



L'organizzazione sindacale riporta infine: "Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, alla presenza di un imprenditore del settore con cui confrontarsi, vedono concrete possibilità per il rilancio della filiera avicola molisana. Al contempo si ribadisce che nessuno può sfuggire dalle responsabilità e dagli impegni presi: i 280 lavoratori si aspettano risposte."