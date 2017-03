Settore avicolo Molise: accordo con Amadori su rilancio filiera

Siglato accordo al MISE con l'Agricola Vicentina, società del gruppo Amadori, per il rilancio della filiera avicola molisana.

"Nella tarda serata di ieri 28 febbraio sono stati firmati, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, gli accordi tra Fai Cisl, Flai Cgil, UIla Uil, Agricola Vicentina e Regione Molise, per il rilancio della filiera avicola molisana. - viene riportato in un comunicato dalla Federazione lavoratori agroindustria - L'accordo sindacale prevede che Agricola Vicentina, società del gruppo Amadori, una volta perfezionato l'acquisto dei beni della GAM (Gestione Agroalimentare Molisana), avvii una stagione di investimenti che garantiranno un impatto positivo sul territorio, anche a livello occupazionale con la produzione di prodotti di alta gamma."



"Su input delle Organizzazioni sindacali è stato firmato un accordo quadro fra Regione, organizzazioni sindacali, Azienda e Ministero dello Sviluppo Economico. - precisa la Flai Cgil - A fronte di un impegno della Regione Molise a mettere in atto tutti gli strumenti di politiche attive e di ammortizzatori sociali previsti per le aree di crisi industriale complessa, e di accelerare l'iter burocratico per l'avvio dei lavori, l'accordo quadro garantisce la verifica dei diversi impegni presso un Tavolo ministeriale."



«Con questo accordo - dichiarano Fai, Flai e Uila - si avvia un percorso che ridà speranza ad un territorio afflitto negl'ultimi anni dalla desertificazione industriale. Vigileremo sulla realizzazione degli investimenti e sullo stato di avanzamento dei lavori».