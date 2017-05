Pensioni, Ape Social: governo colmi vuoti su lavoratori agricoli, dice Flai Cgil

La Flai Cgil sull'Ape Social.

"Il parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio, in merito all'accesso all'Ape Social per gli operai agricoli evidenzia un grave vuoto legislativo che va a danneggiare le lavoratrici ed i lavoratori del settore agricolo" dichiara in una nota la Flai Cgil.



I lavoratori agricoli sono stati inseriti fra i beneficiari dell'Ape Social, che permette un'uscita anticipata dal lavoro, ma il sindacato di categoria osserva: "Questa assenza di copertura legislativa farebbe sì che il beneficio non possa essere applicato agli operai agricoli. - aggiungendo - Va ricordato, infatti, che gli operai agricoli a tempo indeterminato non hanno diritto né alla disoccupazione né alla Naspi, venendo così meno i requisiti richiesti dalla legge di stabilità per avere diritto all'uscita anticipata".



«In questo modo ci troviamo difronte all'ennesima beffa per i lavoratori agricoli rispetto ad un sistema pensionistico che penalizza il lavoro stagionale e discontinuo. Chiediamo al governo di intervenire per coprire questo vuoto legislativo in tempi rapidi visto che l'Ape Social è stata introdotta in via sperimentale dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018", precisa Sara Palazzoli, segretario nazionale Flai Cgil.