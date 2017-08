Host 2017: concorso Fantasie al caffè per ristoratori e baristi più creativi

Fipe premia i ristoratori più estrosi d'Italia nonché gli studenti degli istituti per l'enogastronomia.

"Un chicco, mille possibilità. Il caffè non è, infatti, solo il 'cuore' della bevanda più amata dagli italiani ma può essere ingrediente e 'tocco' di molte altre preparazioni. Per valorizzarne appieno la versatilità Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi, in collaborazione con Host e Ica (Italian Coffee Association) promuove un concorso dedicato non solo ai baristi, ma anche ai pasticceri e, soprattutto, ai ristoratori più estrosi d'Italia che potranno cimentarsi in originali creazioni per essere poi premiati in occasione di Host 2017, importante fiera del settore dell'ospitalità, che costituirà anche una prestigiosa vetrina nazionale e internazionale per i vincitori" viene diffuso in una nota.



«Con il concorso 'Fantasie al caffè' la nostra Federazione rafforza la propria collaborazione con Ica e lavora per promuovere l'attività di quei gestori e operatori che puntano alla cura del dettaglio ed alla valorizzazione del rapporto con la clientela, con proposte sempre nuove che abbiano come fil rouge l'attenzione alla qualità, dalla selezione degli ingredienti alla preparazione fino ad arrivare alle modalità di servizio. - spiega il presidente Lino Enrico Stoppani - La nostra presenza a Host intende valorizzare i pubblici esercizi come parte fondamentale di una filiera complessa per la quale è stringente un ripensamento dei rapporti a favore di una sempre maggiore attenzione alla clientela e alle sue esigenze di qualità nel prodotto e nel servizio».



L'ente di categoria illustra quindi: "Il concorso 'Fantasie al caffè', aperto a tutti gli operatori dei pubblici esercizi e agli studenti degli istituti per l'enogastronomia, si propone di valorizzare le idee di coloro che ogni giorno esprimono la loro creatività per sorprendere il cliente con proposte innovative capaci di suscitare la curiosità con nuovi aromi ottenuti dalla combinazione delle spezie con il caffè, utilizzato non solo come bevanda ma anche come ingrediente per creare nuove ricette, dolci o salate, al bar come in cucina."



"Il contest si svolgerà on line fino al prossimo 8 ottobre; le foto delle proposte inviate saranno valutate da una giuria di esperti che esprimeranno il loro giudizio sulla base di tre criteri: originalità della proposta - si chiarisce in conclusione -, replicabilità della ricetta, efficacia della didascalia di accompagnamento. La premiazione avverrà martedì 24 ottobre presso lo stand di Fipe in Host e al primo classificato sarà riservata la partecipazione gratuita ad un corso di alta formazione. Il regolamento completo del concorso 'Fantasie al caffè' è disponibile sul sito www.fipe.it insieme al form per l'iscrizione."