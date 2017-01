Home Restaurant: introdurre obbligatorietà procedure Haccp, dice Fipe

«È' apprezzabile l'impegno che il governo sta mettendo in campo per regolamentare al meglio un fenomeno in forte ascesa come quello degli Home Restaurant, sul quale abbiamo rappresentato in ogni sede i rischi - economici, sociali e giuridici - che potrebbe generare, se non correttamente inquadrato. Il provvedimento andrebbe a nostro avviso ulteriormente migliorato soprattutto per quanto riguarda le tutele per la salute dei consumatori, con l'obbligatorietà delle procedure Haccp sui temi della sicurezza igienico-sanitaria» dichiara in una nota Lino Enrico Stoppani della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), commentando l'approvazione da parte della Camera il disegno di legge che dovrebbe andare a regolare il settore. Il ddl dovrà passare il vaglio del Senato.



«Il provvedimento, pur contenendo le citate debolezze, rappresenta un buon punto di partenza per la futura regolamentazione del settore, e apprezziamo la volontà e l'impegno di contrastare gli abusi e i rischi sottostanti, anche per salvaguardare i consumatori e i rischi delle attività sommerse, con danni erariali e ai lavoratori impiegati» conclude la Fipe.