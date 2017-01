Fipe: italiani preferiscono mangiare fuori casa ma è boom take away

Nel 2016 gli italiani hanno continuato a ridurre il consumo degli alimentari domestici (-12% tra il 2007 e il 2015) a favore dei consumi fuori casa, che valgono ormai il 35% del totale dei consumi alimentari delle famiglie.



E' quanto emerge nel Rapporto Ristorazione della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) sull'andamento del settore e dei relativi consumi nel 2016. Il mangiare fuori casa, però, penalizza la dieta mediterranea, con in particolare una significativa contrazione dei consumi di frutta e verdura. I centri storici vedono l'aumento dei take away (+41,6%) contrapposto al calo dei bar (-9,5%). Anche perché dall'avvento dell'euro il costo di una tazzina di caffè è aumentato in media del 29%. Per una cena, invece, solo un consumatore su cento è disposto a pagare più di 50 euro.



Con i 39 milioni di italiani che hanno dichiarato di aver consumato pasti fuori casa nel 2016, il nostro Paese è quindi in controtendenza rispetto al resto d'Europa, dove al contrario i consumi alimentari fuori casa hanno registrato una significativa contrazione. Nel 2016 il calo dei consumi alimentari domestici è stato dello 0,3%, mentre l'incremento di quelli fuori casa è pari all'1,1%.



"I dati relativi al 2016 emersi dal Rapporto confermano la ripresa dei consumi per il settore del fuori casa e la centralità del lavoro nel settore, dimostrata dal forte aumento dell'occupazione" ha dichiarato infatti Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe.



Anche se aumentano gli occupati nel settore, però, le ore lavorate restano ancora al di sotto dei livelli pre-crisi del 2008. Ed infatti "l'incremento occupazionale è stato favorito dallo strumento dei voucher, una risorsa vitale per un settore caratterizzato da stagionalità e picchi di lavoro imprevedibili" afferma Stoppani. I voucher rappresentano comunque solo l'1,1% del costo del lavoro complessivo del settore.



Il presidente della Fipe è però costretto ad ammettere che "nel 2016 si è registrata un'elevata mortalità di imprese e un abbassamento della qualità, soprattutto a causa di un eccesso di offerta nel settore, dimostrata dall'elevato numero di esercizi take away, per nulla legati alle tradizioni gastronomiche delle nostra città, che spesso mettono a rischio anche l'identità e l'attrattività dei nostri centri storici".