Ddl concessioni demaniali: Parlamento lo approvi presto, chiede la Fipe

"L'intervento del governo per il riordino della normativa sulle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo era atteso da anni dalle aziende del settore" ricorda in una nota il presidente Fipe Lino Enrico Stoppani, commentando il via libera del Consiglio dei Ministri sul ddl sulle concessioni demaniali.



"Auspichiamo che il disegno di legge - aggiunge - dia finalmente certezza al sistema balneare italiano nel quale operano 87 mila imprese, 420 mila addetti per un valore aggiunto di 24 miliardi di euro".



Fipe chiede quindi a Governo e Parlamento "di procedere speditamente nell'iter di approvazione del provvedimento perché il settore, eccellenza dell'offerta turistica nazionale, torni ad investire".