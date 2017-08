Agosto, vacanze ma non per tutti: crescono bar e ristoranti aperti

La Fipe riferisce i dati delle aperture di bar e ristoranti nel mese di agosto.

Secondo i dati della Fipe, la maggior parte dei pubblici esercizi italiani non abbasserà le proprie saracinesche durante il mese di agosto che segna il picco della stagione turistica: resterà infatti aperto ben l'89% dei ristoranti e il 72,1% dei bar, percentuale che si pone in leggera crescita rispetto allo stesso mese dello scorso anno" spiega in una nota la Federazione.

"Anche per quanto riguarda i grandi e medi centri urbani non si preannunciano sostanziali variazioni, come dimostrato dal fatto che solo nel 10% dei comuni capoluogo le amministrazioni hanno predisposto un programma di aperture minime garantite dei pubblici esercizi. - si precisa - Nel resto dei comuni le aperture e chiusure verranno regolate dalla normale dinamica di mercato e dalla volontà di ogni singolo imprenditore".



"Le aperture dei pubblici esercizi durante il mese di agosto indicano un atteggiamento parzialmente diverso rispetto al passato, con differenti spiegazioni - commenta quindi il presidente di Fipe Lino Enrico Stoppani -: da un lato contribuiscono a migliorare per i gestori il bilancio dell'attività, e sono un segno della graduale ripresa del comparto turistico che quest'anno ha visto una ripresa dell'1,5% per il periodo luglio-settembre rispetto allo scorso anno. In questo frangente non può mancare un particolare apprezzamento nei confronti di un lavoro che non conosce soste, vacanze e festività e di tutti quegli addetti che operano, nelle località turistiche così come nei piccoli e grandi centri, per garantire a turisti e cittadini un servizio puntuale e di qualità".