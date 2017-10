Fiorello: anche io dissi no a Harvey Weinstein e lui mi stroncò la carriera

Rosario Fiorello durante la prima puntata dello show 'Il Socialista', in diretta audio su Facebook, rivela di essere stato "minacciato" da Harvey Weinstein dopo aver rifiutato una parte nel film musicale Nine.

Anche Rosario Fiorello vittima di Harvey Weinstein. Nessuna molestia sessuale nei suoi confronti, rassicura il comico nel corso della prima puntata dello show 'Il Socialista', in diretta audio su Facebook, rivelando però come il produttore hollywoodiano non ha gradito un suo rifiuto per una parte nel film Nine, musical del 2009 diretto da Rob Marshall.

Fiorello e Harvey Weinstein si erano conosciuti alla fine degli anni '90 durante le riprese del film Il talento di Mr. Ripley. Lo showman spiega quindi: "Mi volevano in un film, anche quello prodotto da Weinstein, ed era Nine. Mi chiamarono dagli Stati Uniti e dissero, c'è Rob Marshall che ti vuole nel suo film. Era agosto. Dissi, mandatemi il copione".



Fiorello scopre così che avrebbe dovuto interpretare il piccolissimo ruolo di un cantante italiano di pianobar, che forse non sarebbe nemmeno finito nel film.

Fiorello quindi spiega: "Mi sarei bruciato tutta la vacanza, conosco gli americani. Bene, voi non ci potete credere, ma qualche tempo dopo mi è arrivata una lettera firmata direttamente da lui, Harvey Weinstein. Non poteva accettare che un signor nessuno come me avesse detto no a un suo film. Scrisse: 'tu non sai, tu non puoi capire a chi hai detto no. Non lavorerai mai più in America'". Il comico quindi conclude, tra il serio ed il faceto: "Dunque, se non mi avete visto più in Guerre Stellari e in tutti i film che sono poi usciti a Hollywood, ecco è il perché".