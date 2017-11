Fiorella Mannoia "A Sua Immagine" con don Luigi Ciotti

'A Sua Immagine. Le ragioni della speranza', in onda sabato 4 novembre su Rai1.

«In fondo è perfetta, è la miseria umana a sporcarla». Così Fiorella Mannoia parla della vita nella chiacchierata con don Luigi Ciotti, nell'insolita veste di intervistatore in 'A Sua Immagine. Le ragioni della speranza', in onda sabato 4 novembre alle ore 17.30 su Rai1.



La tv pubblica di Stato segnala in conclusione: "La 'Combattente' - 40 anni di carriera, reduce da un anno straordinario tra musica, cinema e televisione e in procinto di raggiungere 100 concerti con i prossimi live in Italia - affronta con don Ciotti anche altri temi: dalle ingiustizie ('Da quando ero piccola, se sento o vedo un'ingiustizia non riesco a tacere') alla violenza sulle donne; dall'educazione delle nuove generazioni alla necessità di dare il buon esempio ('Non ho mai creduto al detto: fai quello che ti dico e non fare quello che faccio.Una persona è quello che fa'). E ancora, l'immigrazione e i prossimi concerti in Europa e al Bataclan di Parigi ('So che sarà emozionante tornare lì dentro'), ma Fiorella Mannoia parla anche del rapporto con la fede ('Io cerco e continuo a cercare, forse non troverò mai, però voglio cercare. Non so pregare ma so ringraziare') e di Papa Francesco ('Un Papa che sta tra la gente. Ha portato una rivoluzione')."