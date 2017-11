Vertenza ILVA: nessun piano industriale prima di Antitrust UE, dice Fiom

La Fiom sul puano industriale ILVA presentato al MISE.

"Si è svolto al MISE (ieri 9 novembre, ndr) il tavolo sul piano industriale dell'ILVA, e anche questa volta ci hanno presentato solo delle slides. Non possiamo condurre una trattativa complessa come quella relativa alla vertenza ILVA basandoci solo su delle slides. Abbiamo bisogno di tutta la documentazione necessaria per approfondire e valutare", denuncia in una nota la Fiom.



"Sono comunque molte le perplessità sul piano industriale. - si precisa - Se stimano di poter produrre dieci milioni di tonnellate di acciaio l'anno, si dovrebbero assumere gli operai e non licenziarli".

"Nel corso dell'incontro abbiamo, inoltre, ribadito la necessità di dare seguito alla questione dell'accordo di programma per lo stabilimento di Genova e alla questione delle competenze regionali e comunali su Taranto" ribadisce quindi il sindacato dei metalmeccanici.



La Fiom infine ricorda: "Sull'indagine avviata a livello europeo sull'operazione di acquisizione di IVA da parte di Arcelor Mittal, l'Antitrust UE ha tempo fino a marzo per esprimersi e questo può cambiare le cose. Finchè l'iter non si conclude, non possiamo dire di fare trattative serie. E' impensabile poter ipotizzare un accordo sindacale senza la decisione dell'Antitrust UE".