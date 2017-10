Vertenza Ge Sesto San Giovanni: c'è l'interesse di 5 società

La Fiom sulla vertenza Ge di Sesto San Giovanni.

"Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, al ministero dello Sviluppo economico, l'incontro per la vertenza che vede coinvolti i lavoratori dello stabilimento Ge di Sesto San Giovanni, con la presenza dell'azienda, dei rappresentanti della Regione Lombardia, del sindaco di Sesto San Giovanni, della Fiom nazionale, regionale e territoriale. L'azienda ha comunicato al tavolo l'interessamento da parte di cinque diverse società al sito, per il quale si sta nel frattempo procedendo alla bonifica" si riporta in una nota dal sindacato dei metalmeccanici.



"Come Fiom abbiamo posto il problema degli ammortizzatori sociali, in scadenza per la fine dell'anno. Il confronto è stato aggiornato ai primi giorni di novembre con un tavolo tecnico presso la Regione Lombardia, dove saranno presenti, oltre ai rappresentanti sindacali e quelli della Regione, anche il Comune di Sesto, la città metropolitana e i rappresentanti dell'azienda, per verificare gli strumenti incentivanti da offrire agli eventuali acquirenti. Entro novembre, presso il ministero dello Sviluppo economico, si terrà un nuovo incontro di monitoraggio. La Fiom ritiene positivo l'interesse di società che permetterebbero la non parcellizzazione del sito. È fondamentale ora che da questa fase si passi prima possibile alla fase di due diligence" descrive infine l'organizzazione sindacale.