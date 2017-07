Vertenza Alstom Power: intesa per ricollocazione del personale

La Fiom informa sull'intesa raggiunta riguardo la vertenza Alstom Power Italia.

"Sottoscritto, presso la prefettura di Milano, un protocollo d'intesa tra Alstom Power Italia, società del gruppo General Electric, la Fiom, la Rsu di Alstom power, il Comune di Sesto San Giovanni e la Regione Lombardia, che consente di fare un grande passo avanti rispetto alla vertenza in corso da ormai quasi un anno" viene illustrato in un comunicato del sindacato dei metalmeccanici della Cgil..

La Fiom riferisce inoltre: "Le parti, infatti, hanno definito un'intesa che si pone l'obiettivo della ricollocazione del personale ex Alstom Power Italia, già impiegato nel sito, che da più di dieci mesi, dopo il licenziamento intimato dall'azienda, è in assemblea permanente all'interno del sito produttivo per indurre la General Electric a trovare nuovi soggetti industriali che propongano un'alternativa occupazionale ai lavoratori. Il protocollo d'intesa definisce anche i termini per dare soluzione ai contenziosi giuslavoristici tuttora pendenti davanti al Tribunale di Monza."



Per Rosario Rappa della segreteria nazionale della Fiom, Alessandro Pagano, segretario generale della Fiom Lombardia e Roberta Turi segretaria generale della Fiom di Milano, "la Fiom ritiene questo protocollo d'intesa, votato all'unanimità dai lavoratori in assemblea permanente, un passo molto importante verso l'obiettivo della reindustrializzazione del sito di Sesto San Giovanni e la rioccupazione dei lavoratori che da mesi lottano per riottenere un posto di lavoro".



"Nell'intesa tutti i soggetti che erano presenti all'incontro si impegnano per ottenere al più presto questo risultato: - viene chiarito dai sindacalisti - Alstom Power Italia conferirà ad una società specializzata l'incarico per ricercare e sostenere delle opportunità di reindustrializzazione del sito con l'obiettivo della ricollocazione dei lavoratori espulsi; Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni confermano gli impegni per attrarre nuovi soggetti industriali e politiche attive del lavoro che favoriscano il processo di eventuale ricollocazione; il ministero dello Sviluppo economico, che assumerà l'accordo, effettuerà con le parti incontri di monitoraggio e verificherà la possibilità di attivare nuovi ammortizzatori sociali in deroga. La Fiom, in rappresentanza dei lavoratori che hanno impugnato giudizialmente il loro licenziamento, ha inoltre definito con l'azienda una specifica incentivazione economica per chiudere il contenzioso ancora pendente".



La Fiom annuncia quindi che da oggi "a fronte di quest'intesa, i lavoratori cesseranno l'occupazione del sito produttivo di Alstom Power Italia di Sesto San Giovanni" spiegando però che il sindacato "nei prossimi giorni definirà con loro nuove forme di lotta che tengano alta l'attenzione e che spingano tutte le parti firmatarie a realizzare quanto convenuto con il massimo impegno e nel minor tempo possibile".