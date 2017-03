Vertenza Alcoa: accordo con Invitalia entro Pasqua, dice Fiom

La Fiom aggiorna sulla vertenza Alcoa.

Dopo l'incontro di aggiornamento sulla vertenza Alcoa, la Fiom informa che nello specifico il ministro Carlo Calenda "ha dichiarato che in questo momento siamo nella fase conclusiva dell'accordo tra Invitalia e Alcoa per il trasferimento dello stabilimento, che dovrebbe essere siglato entro Pasqua e che rappresenta la condizione preliminare per la risoluzione della vertenza."



"Calenda ha inoltre dichiarato che Invitalia sta definendo un'ipotesi di accordo con Sider Alloys, subordinata al superamento di alcune questioni ancora aperte, per una possibile ripartenza dello smelter con l'inserimento di un nuovo laminatoio. Il ministro ha poi aggiunto che il piano industriale e occupazionale di Sider Alloys sarà oggetto di un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. Calenda ha comunicato che il 3 gennaio scorso ha inviato alla Regione Sardegna l'accordo per stornare risorse economiche finalizzate alle politiche attive del lavoro nel territorio del Sulcis, a tutt'oggi non attuato dalla Regione. Infine, il ministro ha riferito dell'interessamento di altri soggetti che verranno successivamente presi in considerazione" prosegue il sindacato dei metalmeccanici.



"Abbiamo preso atto positivamente che si va verso una possibile firma dell'accordo con Alcoa entro la metà di aprile e, allo stesso modo, che il ministro intende sottoporre preventivamente al confronto con le organizzazioni sindacali il piano industriale e occupazionale di Sider Alloys. - dichiara Maurizio Landini - In quest'ottica è necessario che in ogni caso nel mese di aprile si produca una svolta positiva per una vertenza che riguarda non solo un'azienda ma un intero territorio".