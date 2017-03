Vertenza Aferpi Piombino: nuovo piano industriale il 30 marzo, annuncia Fiom

La Fiom commenta l'incontro al MISE per la vertenza Aferpi.

"Dalla rassegna stampa di oggi si leggono dichiarazioni e resoconti giornalistici più o meno approfonditi sull'incontro di ieri al Mise per la vertenza Aferpi. C'è già chi si dichiara soddisfatto - viene diffuso in una nota della Fiom -, chi scontento, chi cita impegni milionari, garanti, partner e via dicendo."



"Come Fiom abbiamo preso atto delle parole del ministro Carlo Calenda che ha riassunto quanto a lui presentato da Aferpi. A quel punto abbiamo chiesto e ottenuto che l'azienda incontrasse e presentasse anche al sindacato e a tutto il consiglio di fabbrica questo presunto piano industriale. Qui ci fermiamo - precisa inoltre l'organizzazione sindacale -, perché riteniamo questa l'unica vera notizia: giovedì 30 marzo, alle 16.30 presso il MISE si terrà l'incontro, da noi preteso perché non era programmato, per l'illustrazione dei progetti dell'azienda".



"Non è intenzione della Fiom, poiché non ci pare un modo serio di affrontare una vertenza così drammatica, ragionare su quello che Aferpi ha detto a Calenda e il ministro ha riportato a noi. - si precisa - Esprimeremo un nostro giudizio dopo aver letto il piano, a partire da quali sono le concrete e tangibili garanzie finanziarie per la realizzazione. In questo momento ci limitiamo a ricordare che l'azienda, all'atto della firma dell'accordo di programma, aveva già presentato un piano industriale, al governo e alle istituzioni, che come noto è stato completamente disatteso. Lo diciamo così, solo per memoria storica e perché ora nessuno pensi di cavarsela con chiacchiere e slide."



"Inoltre, abbiamo fatto presente al ministro Calenda che, anche nella più ottimistica previsione, stiamo parlando solo della siderurgia, e dunque rimarrebbero centinaia di esuberi nella parte agroindustriale e che in ogni caso, anche con l'immediata partenza dei lavori, gli ammortizzatori sociali non coprirebbero il periodo necessario da qui alla prima colata e dunque ci sarebbero da gestire altri potenziali esuberi. Infine, mentre il primo luglio - quando scadranno gli obblighi di legge per il mantenimento dei livelli occupazionali - è sempre più vicino, nessuno pensi, il governo in primis, che questi temi siano in qualche modo eludibili" illustrano infine dal sindacato dei metalmeccanici.