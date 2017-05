Vertenza Aferpi: Piombino continui a produrre acciaio, dice Fiom a Mise

Incontro al Mise sulla vertenza Aferpi di Piombino.

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, "l'incontro per fare il punto sullo stato della vertenza dello stabilimento Aferpi di Piombino, con la presenza del ministro Calenda, della viceministro Bellanova, del commissario Nardi e delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali" informa in una nota la Fiom.



«La Fiom - dichiara Rosario Rappa, della Segretaria nazionale - nel condividere il percorso proposto dal ministro ribadisce che la soluzione per Piombino deve garantire la ripresa della produzione di acciaio che, insieme alla piattaforma logistica e all'agroindustria, garantisca gli attuali livelli occupazionali».



«È necessario al contempo - continua - attivare prima possibile il tavolo tecnico concordato con il ministero per i lavoratori dell'appalto e una capacità produttiva a livelli che consentano di mantenere l'occupazione necessaria a mantenere i contratti di solidarietà».