Strage di Viareggio: governo non può tacere su Moretti, dice CGIL e Fiom

"Di fronte alla sentenza sulla strage di Viareggio, nell'esprimere la nostra totale solidarietà con le vittime e la nostra vicinanza al dolore dei loro familiari, nel rispetto assoluto per le decisioni della magistratura e dei diritti della difesa, riteniamo sarebbe stato opportuno che Mauro Moretti - ai vertici di Trenitalia all'epoca dei fatti - avesse verificato con il governo il proprio mandato di amministratore delegato di Finmeccanica" dichiarano in una nota congiunta Vincenzo Colla, segretario nazionale CGIL e Rosario Rappa, segretario nazionale Fiom.



"A questo proposito giudichiamo grave il silenzio del governo cui chiediamo di fare al più presto chiarezza sul futuro dei vertici del maggiore gruppo industriale pubblico il cui destino non può essere lasciato in una situazione d'incertezza che potrebbe metterlo a rischio, considerando che a marzo scade il mandato dell'amministratore delegato" concludono i sindacalisti.